Les balades végétales contées La Couvertoirade La Couvertoirade Catégories d’évènement: Aveyron

La Couvertoirade

Les balades végétales contées La Couvertoirade, 28 juillet 2022, La Couvertoirade. Les balades végétales contées Maison de la Scipione La Couvertoirade

2022-07-28 – 2022-07-28

Maison de la Scipione La Couvertoirade Aveyron La Couvertoirade EUR Magalie vous racontera les vertus des plantes, leurs petits noms, l’adaptation à leur milieu, leurs usages mais aussi leurs mythes et légendes. RDV devant le Point Accueil à 16h. Durée entre 1h30 et 2h.

Sur réservation auprès de Magalie ou en cliquant ici Venez participer à une échappée verte, à la découverte du monde merveilleux des fleurs du Larzac Méridional. Magalie vous racontera les vertus des plantes, leurs petits noms, l’adaptation à leur milieu, leurs usages mais aussi leurs mythes et légendes. RDV devant le Point Accueil à 16h. Durée entre 1h30 et 2h.

Sur réservation auprès de Magalie ou en cliquant ici OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES

Maison de la Scipione La Couvertoirade

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, La Couvertoirade Autres Lieu La Couvertoirade Adresse Maison de la Scipione Ville La Couvertoirade lieuville Maison de la Scipione La Couvertoirade

La Couvertoirade La Couvertoirade https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-couvertoirade/

Les balades végétales contées La Couvertoirade 2022-07-28 was last modified: by Les balades végétales contées La Couvertoirade La Couvertoirade 28 juillet 2022

La Couvertoirade