l'association tous en Selle vous propose de découvrir le village de La Selle-Craonnaise avec les Balades "un peu historiques". Deux petites heures de balade émaillées d'anecdotes historiques locales. Le jeudi 21 juillet : l'histoire de l'étang de La Rincerie (de ses origines à nos jours) Rendez-vous à 19h sur le parking du camping de La Rincerie. Retour vers 21h30, pot et collation offerts par l'association Tous en Selle. Après 2 ans d'absence, l'association "Tous en Selle" a le plaisir de vous convier aux Balades "un peu" historiques à La Selle-Craonnaise.

