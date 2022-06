LES BALADES « UN PEU » HISTORIQUES

l'association tous en Selle vous propose de découvrir le village de La Selle-Craonnaise avec les Balades « un peu historiques ». Deux petites heures de balade émaillées d'anecdotes historiques locales. Le jeudi 18 août : Le Château de l'Ansaudière au fil du temps avec la complicité d'Eric de Sorbay. Rendez-vous à 19h sous le préau de la mairie. Retour vers 21h30, pot et collation offerts par l'association Tous en Selle. Après 2 ans d'absence, l'association « Tous en Selle » a le plaisir de vous convier aux Balades « un peu » historiques à La Selle-Craonnaise.

