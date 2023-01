Les balades thermographiques Melle Melle Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Melle

Les balades thermographiques Melle, 23 janvier 2023, Melle . Les balades thermographiques Rue Émilien Traver Salle des Grands projets Melle Deux-Sèvres Salle des Grands projets Rue Émilien Traver

2023-01-23 18:00:00 – 2023-01-23

Salle des Grands projets Rue Émilien Traver

Melle

Deux-Sèvres EUR Balade thermographique Lundi 23 janvier à 18h à Melle (Salle des Grands Projets, face à l’Hôtel de Ménoc) La technique de thermographie permet de visualiser les déperditions thermiques au niveau d’un bâtiment en extérieur (façades, toiture) À la tombée de la nuit, la communauté de communes Mellois en Poitou et la ville de Melle vous proposent une balade thermographique das le cadre de la plateforme de rénovation énergétique Mellois Sèvre Gâtine. Cette balade sera un moment ludique et pédagogique, permettant de mettre en évidence les déperditions énergétiques. Accompagnés d’un conseiller France Rénov’ muni d’une caméra thermique, vous circulerez dans les rues. 18: accueil

18h15 : départ balade

19h15 : restitution et conseils de France Rénov’ Animation gratuite sur inscription 05 49 29 10 10

Durée : 1h30 environ

Sous réserve d’un temps froid et sec Balade thermographique Lundi 23 janvier à 18h à Melle (Salle des Grands Projets, face à l’Hôtel de Ménoc) La technique de thermographie permet de visualiser les déperditions thermiques au niveau d’un bâtiment en extérieur (façades, toiture) Réservations au 05 49 29 10 10 +33 5 49 29 10 10 Mellois en Poitou France Rénov

Salle des Grands projets Rue Émilien Traver Melle

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Melle Deux-Sèvres Salle des Grands projets Rue Émilien Traver Ville Melle lieuville Salle des Grands projets Rue Émilien Traver Melle Departement Deux-Sèvres

Melle Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Les balades thermographiques Melle 2023-01-23 was last modified: by Les balades thermographiques Melle Melle 23 janvier 2023 Deux-Sèvres Melle Rue Émilien Traver Salle des Grands projets Melle Deux-Sèvres

Melle Deux-Sèvres