Les balades thermiques Scharrachbergheim-Irmstett Scharrachbergheim-Irmstett Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Scharrachbergheim-Irmstett

Les balades thermiques Scharrachbergheim-Irmstett, 8 décembre 2022, Scharrachbergheim-Irmstett. Les balades thermiques

74 rue Principale Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

2022-12-08 18:00:00 – 2022-12-08 Scharrachbergheim-Irmstett

Bas-Rhin Scharrachbergheim-Irmstett Découvrez comment réaliser des économies d’énergie avec les balades thermiques du PETR Bruche Mossig.

Rendez-vous le 8 décembre 2022 à 18h, devant la Mairie.

Nombre de personnes limité, inscription obligatoire. Au programme :

– 18h : Visite prédéfinie du quartier avec caméra thermique

– 18h45 : Conférence sur la rénovation de son logement et des aides financières

– 19h30 : Pot de l’amitié Les 10 premiers inscrits auront le droit à un cliché thermographique de leur logement !

Animation gratuite. +33 3 88 97 39 69 Scharrachbergheim-Irmstett

dernière mise à jour : 2022-11-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Scharrachbergheim-Irmstett Autres Lieu Scharrachbergheim-Irmstett Adresse 74 rue Principale Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin Ville Scharrachbergheim-Irmstett lieuville Scharrachbergheim-Irmstett Departement Bas-Rhin

Les balades thermiques Scharrachbergheim-Irmstett 2022-12-08 was last modified: by Les balades thermiques Scharrachbergheim-Irmstett Scharrachbergheim-Irmstett 8 décembre 2022 74 rue Principale Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin Bas-Rhin Scharrachbergheim-Irmstett

Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin