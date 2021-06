Le Grand-Serre Le Grand-Serre Drôme, Le Grand-Serre Les balades savoureuses de Sandrine Le Grand-Serre Le Grand-Serre Catégories d’évènement: Drôme

Le Grand-Serre

Les balades savoureuses de Sandrine Le Grand-Serre, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Le Grand-Serre. Les balades savoureuses de Sandrine 2021-07-07 18:30:00 – 2021-07-07 20:30:00 Le temple de la féminité 340 chemin des maraîchers

Le Grand-Serre Drôme EUR Une balade facile au départ du temple de la féminité au Grand-Serre afin d’allier la culture et la nature. Direction l’église St Julien afin de découvrir ce petit hameau, puis dégustation de produits locaux accompagnés de bières locales. Une balade facile au départ du temple de la féminité au Grand-Serre afin d’allier la culture et la nature. Direction l’église St Julien afin de découvrir ce petit hameau, puis dégustation de produits locaux accompagnés de bières locales.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Le Grand-Serre Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Grand-Serre Adresse Le temple de la féminité 340 chemin des maraîchers Ville Le Grand-Serre lieuville 45.2241#5.08667