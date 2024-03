Les Balades Remarquables Bourges, dimanche 14 avril 2024.

Les Balades Remarquables Bourges Cher

Les Balades Remarquables

Le Berry Républicain et la Mairie de Bourges, avec l’aide précieuse de la Fédération Française de Randonnée du Cher et du Service d’art et d’histoire vous proposent la cinquième édition des Balades Remarquables de Bourges (anciennement balades du Journal).

Une occasion de venir vous balader dès 8h depuis la Halle au Blé dans les rues de Bourges et découvrir de nombreux points remarquables.

Vous pourrez profiter également de visites commentées sur le plus petit parcours (en centre-ville) à 9h45 10h15 10h45 (places limitées).

Une activité gratuite et ouverte à tous. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14 11:00:00

Place de la Nation

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Les Balades Remarquables Bourges a été mis à jour le 2024-03-02 par OT BOURGES