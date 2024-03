Les Balades photographiques de Daoulas Daoulas, samedi 30 mars 2024.

Pour l’édition 2024 des Balades photographiques de Daoulas, l’Abbaye et la ville présentent le travail de deux photographes sur le thème du Japon, en écho à l’exposition « Des samouraïs au kawaii » présentée à l’abbaye.

L’Abbaye de Daoulas propose une exposition inédite de Françoise Huguier. Cette grande photographe française, récemment élue à l’Académie des Beaux-Arts, a parcouru le monde, l’Afrique, la Russie, mais aussi l’Asie où elle passa une partie de son enfance. Elle en propose un regard unique sur les sociétés dans lesquelles elle s’est trouvée. Dans la ville de Daoulas, et pour fêter les 10 ans des Balades photographiques de Daoulas, c’est le retour de Hans Silvester qui inaugurera ce rendez-vous annuel avec des photographies inédites sur le Japon.

Les Balades photographiques de Daoulas est un parcours en plein air qui s’inscrit dans le dispositif « Une traversée photographique en Bretagne ».

Un nouveau parcours d’interprétation vous invite à découvrir les jardins et les vestiges de l’Abbaye de Daoulas en toute autonomie.

Si vous avez envie d’en savoir plus sur l’histoire du site et de ses jardins, vous trouverez désormais réponse à vos questions grâce à ces mobiliers installés dans l’ensemble du site.

Venez vite en profiter ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-12-01

Abbaye de Daoulas

Daoulas 29460 Finistère Bretagne abbaye.daoulas@cdp29.fr

L’événement Les Balades photographiques de Daoulas Daoulas a été mis à jour le 2024-02-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS