Finistère Daoulas En écho à l’exposition Mourir, quelle histoire ! à l’Abbaye de Daoulas, l’Abbaye et la Ville de Daoulas convient cette année deux photographes français à la présentation de leurs œuvres sur le thème de la mémoire. • Sophie Zénon dans les jardins de l’Abbaye

Cette exposition présente deux volets d’un cycle consacré par l’artiste photographe Sophie Zénon à son histoire familiale liée à l’immigration italienne en France. • Benjamin Deroche dans la ville de Daoulas

La série « Memories » de Benjamin Deroche évoque le souvenir mais également une forme d’énergie invisible constituée de nos expériences de vie. Ces photographies sont donc ouvertes à la contemplation et aux libres interprétations de chacun(e) et proposent une rare expérience esthétique. abbaye.daoulas@cdp29.fr +33 2 98 25 84 39 https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/793/les-balades-photographiques-de-daoulas-2023/ Daoulas

