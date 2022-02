Les Balades photographiques de Daoulas Daoulas, 1 avril 2022, Daoulas.

Les Balades photographiques de Daoulas Daoulas

2022-04-01 – 2022-12-04

Daoulas Finistère

En résonance avec l’exposition annuelle

« Afrique. Les religions de l’extase », l’Abbaye de Daoulas invite deux photographes dans ses jardins, Ayana V. Jackson et Omar Victor Diop. Ces deux artistes, l’une Américaine et l’autre Africain, explorent l’histoire, les représentations et les interrogations de la diaspora africaine. Dans la commune, des séries de Maïmouna Guerresi, artiste Italo-Sénégalaise, célèbrent le mélange des cultures à travers une œuvre spirituelle qui mêle différentes techniques, photographie et peinture.

abbaye.daoulas@cdp29.fr +33 2 98 25 84 39 https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/722/les-balades-photographiques-de-daoulas/

Daoulas

