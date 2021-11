Martigues EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône, Martigues Les balades numériques EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Les balades numériques EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, 8 octobre 2021, Martigues. Les balades numériques

du vendredi 8 octobre au vendredi 10 décembre à EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse

Participez à une promenade das les rues de la ville de Martigues avec au programme : Cartographie, patrimoine, prises de vue, découverte de l’environnement, sensibilisation à la nature en ville… Le tout en utilisant des outils numériques. Open street Map, Data plantes, Izi travel… _Apprendre, comprendre, créer et échanger_ _Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues._ _Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau._ _Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques._

sur inscription, gratuit

Les Espaces publics numériques de Martigues proposent une fois par mois une promenade dans les rues de Martigues pour allier activité physique douce et utilisation des outils numériques pratiques. EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T12:00:00;2021-11-12T09:00:00 2021-11-12T12:00:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Adresse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Ville Martigues lieuville EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues