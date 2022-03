Les balades nautiques en kayak de mer Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploubazlanec

Les balades nautiques en kayak de mer Ploubazlanec, 19 avril 2022, Ploubazlanec. Les balades nautiques en kayak de mer Pôle nautique 13 Rue du Roc’h Hir Ploubazlanec

2022-04-19 14:00:00 – 2022-04-22 17:00:00 Pôle nautique 13 Rue du Roc’h Hir

Découvrez la façade maritime du territoire, l'archipel de Bréhat et le Trieux. Des sorties pour toute la famille, encadrées par des moniteurs diplômés d'État. Au fil de l'eau, découvrez la faune et la flore de l'archipel de Bréhat situé à portée de pagaie du continent. À prévoir : Chaussures fermées obligatoire / Coupe vent / Vêtement chaud / Tenue de change +33 2 96 20 22 22

