Les balades natures avec Jean, raconteur de pays PArking de l’Esplanade Jean Labat La Teste-de-Buch, mercredi 24 avril 2024.

Au départ du lac de Cazaux, c’est en compagnie de Jean, conteur de pays que vous partirez découvrir

la richesse naturelle et culturelle de ces lieux étonnants situés entre lac et forêt .

Il vous contera la vie authentique et ancestrale de ces hommes du Pays de Buch.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de La Teste de Buch. 10 10 EUR.

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 10:00:00

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.com

