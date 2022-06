Les Balades Nature de Steven – Quand l’histoire façonne les espaces naturels Tréguennec Tréguennec Catégories d’évènement: 29720

Tréguennec 29720 Les stigmates de la seconde guerre mondiale sont encore bien visibles en baie d’Audierne. A partir de l’énigmatique Concasseur posé en pleine palue, nous vous proposons un plongeon dans cette période de l’histoire : le mur de l’Atlantique, l’intérêt stratégique du lieu, la construction des infrastructures, la vie autour de cette forteresse des dunes, mais aussi les effets imprévus sur la biodiversité. Les stigmates de la seconde guerre mondiale sont encore bien visibles en baie d’Audierne. A partir de l’énigmatique Concasseur posé en pleine palue, nous vous proposons un plongeon dans cette période de l’histoire : le mur de l’Atlantique, l’intérêt stratégique du lieu, la construction des infrastructures, la vie autour de cette forteresse des dunes, mais aussi les effets imprévus sur la biodiversité. Prat Ar Chastel Parking du concasseur Tréguennec

