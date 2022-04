Les Balades Nature de Steven – Balade du soir à l’écoute de la nature Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Les Balades Nature de Steven – Balade du soir à l’écoute de la nature Combrit, 14 avril 2022, Combrit. Les Balades Nature de Steven – Balade du soir à l’écoute de la nature Parking de Roscanvel Lieu-dit Roscanvel Combrit

2022-04-14 20:00:00 – 2022-04-14 22:00:00 Parking de Roscanvel Lieu-dit Roscanvel

Combrit Finistère Fait notoire : les poules se couchent de bonne heure ! Toute vie est-elle pour autant suspendue le temps d’une nuit ? Non, bien sûr ! La chouette hulule, la grenouille coasse, et qui sait, peut-être entendrons-nous le coucou coucouler ! La nuit, la nature offre cette ambiance particulière où chaque bruissement éveille nos sens. Au détour d’un sentier un chevreuil peut surgir pour une rencontre, un moment unique. Balade de 3 km +33 7 88 09 14 01 Fait notoire : les poules se couchent de bonne heure ! Toute vie est-elle pour autant suspendue le temps d’une nuit ? Non, bien sûr ! La chouette hulule, la grenouille coasse, et qui sait, peut-être entendrons-nous le coucou coucouler ! La nuit, la nature offre cette ambiance particulière où chaque bruissement éveille nos sens. Au détour d’un sentier un chevreuil peut surgir pour une rencontre, un moment unique. Balade de 3 km Parking de Roscanvel Lieu-dit Roscanvel Combrit

