Combrit Combrit Combrit, Finistère Les Balades Nature de Steven – Balade contée sur le polder Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Les Balades Nature de Steven – Balade contée sur le polder Combrit, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Combrit. Les Balades Nature de Steven – Balade contée sur le polder 2021-07-26 15:30:00 – 2021-07-26 18:00:00 Site de Roscanvel Roscanvel

Combrit Finistère Une balade pour s’oxygéner, s’enrichir de la diversité de la nature et s’envoler dans l’imaginaire grâce aux contes, mythes et autres légendes ancestrales.

Balade de 3 km. Une balade pour s’oxygéner, s’enrichir de la diversité de la nature et s’envoler dans l’imaginaire grâce aux contes, mythes et autres légendes ancestrales.

Balade de 3 km. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Combrit, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Combrit Adresse Site de Roscanvel Roscanvel Ville Combrit lieuville 47.87278#-4.14732