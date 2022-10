Les balades géo-gourmandes Sentheim Sentheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sentheim

Les balades géo-gourmandes Sentheim, 1 septembre 2022, Sentheim. Les balades géo-gourmandes

16 Rue de l’Eglise Sentheim Haut-Rhin

2022-09-01 – 2022-10-31 Sentheim

Haut-Rhin Sentheim EUR Tout l’automne, la Maison de la terre vous fait découvrir de superbes sites géologiques et de magnifiques paysages en s’associant avec des fermes-auberges pour vous faire profiter de la gastronomie de la Vallée de la Doller et du Soultzbach. Tout l’automne, la Maison de la Terre vous fait découvrir de superbes sites géologiques et de magnifiques paysages en s’associant avec des fermes-auberges pour vous faire profiter de la gastronomie de la Vallée de la Doller et du Soultzbach. +33 6 47 29 16 20 Sentheim

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sentheim Autres Lieu Sentheim Adresse 16 Rue de l'Eglise Sentheim Haut-Rhin Ville Sentheim lieuville Sentheim Departement Haut-Rhin

Sentheim Sentheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sentheim/

Les balades géo-gourmandes Sentheim 2022-09-01 was last modified: by Les balades géo-gourmandes Sentheim Sentheim 1 septembre 2022 16 Rue de l'Eglise Sentheim Haut-Rhin Haut-Rhin Sentheim

Sentheim Haut-Rhin