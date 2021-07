Les Balades Extraordinaires Petite Ceinture (Porte de Clignancourt – Paris 18e), 7 août 2021-7 août 2021, Paris.

Les Balades Extraordinaires

du samedi 7 août au dimanche 8 août à Petite Ceinture (Porte de Clignancourt – Paris 18e)

Odyssée multi-sensorielle, déambulation féérique, poétique et musicale dévoilant pas à pas le patrimoine vivant d’une ville et de ses habitants, _Les Balades Extraordinaires_ ré-enchantent nos villes convalescentes et renouent dans une certaine urgence « scénico-salutaire » avec la joie contagieuse du vivant sous ses formes les plus fécondes. Poétique de la relation entre la faune, la flore, le patrimoine, la musique et la cité, voulu comme un atlas à ciel ouvert ou un jeu de pistes entre les cultures du monde entier, le parcours invite le spectateur à flâner au gré d’une succession de propositions musicales, chorégraphiques, circassiennes et visuelles, aux côtés d’une trentaine d’artistes exceptionnels venus des cinq continents – à la lisière du naturel et du surnaturel, dans le cadre exotique de la Petite Ceinture. On s’y laisse entraîner par les méditations d’un joueur de kora, d’une flûte indienne ou d’une harpe celtique, entre les mélopées d’un oud, d’une viole de gambe ou d’un qanûn ; on déambule sous les slameurs et les acrobates suspendus aux arbres, alors que surgissent sans crier gare une dryade, un danseur-chamane et autres créatures venues de la “nuit des chants” !

Gratuit, accès libre sans réservation – jauge limitée

Parcours artistique pour public en déambulation le long de la Petite Ceinture (musique, danse, cirque et arts visuels)

Petite Ceinture (Porte de Clignancourt – Paris 18e) 60 rue Belliard 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T16:00:00 2021-08-07T20:00:00;2021-08-08T16:00:00 2021-08-08T20:00:00