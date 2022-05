LES BALADES DU TEMPS JADIS Durtal Durtal Catégories d’évènement: Durtal

Plongez dans l'histoire de Napoléon le temps d'une soirée… Depuis 2003, le centre-ville de Durtal se transforme en théâtre à ciel ouvert à l'occasion des Balades du Temps Jadis. Au gré des actes et du patrimoine, décor naturel de la pièce itinérante, se joue le destin d'un personnage historique. Ainsi, au cours d'une promenade guidée, les spectateurs découvrent à la fois les facettes d'une figure mémorable de l'Histoire et les sites incontournables de la commune. S'appuyant sur des textes judicieusement écrits et impeccablement interprétés par la trentaine de comédiens ainsi que sur une mise en scène soignée, ce concept original déclenche immanquablement une standing-ovation. Après 5 années d'interruption, les Balades du Temps Jadis reviennent dans les rues de Durtal sur le thème de Napoléon et c'est son parcours que vous proposent de revivre les Balades du Temps Jadis le temps d'une déambulation mise en scène dans différents tableaux. Départ au niveau de l'ex-Théâtre de Verdure, dans le sentier botanique du Val d'Argance, les vendredi 20 & samedi 21 mai à 20h ainsi que le dimanche 22 mai à 16h30. Accès libre et gratuit. Spectacle théâtral historique itinérant baladesdutempsjadis.durtal@gmail.com

