2022-09-08 09:00:00 – 2022-09-08 12:30:00 Tous les jeudis de juin à septembre, découvrez un pan de l’histoire de Limoux et de la cave Sieur d’Arques, de ses vins et de son patrimoine au travers de l’insolite Domaine de Flandry, véritable trésor au cœur de la ville. Au programme : découverte de la plantation de chêne truffiers, montée vers le conservatoire du mauzac, présentation des rangées de ceps du carré de toques et du carré des sommeliers et de la parcelle du « clocher » de Flandry, suivi d’un petit déjeuner sucré salé, puis visite du musée et des galeries, suivi d’une dégustation. dernière mise à jour : 2022-06-20 par

