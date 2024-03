Les Balades Dessinées Ranrouët 44410 Herbignac, samedi 13 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-13T16:00:00+02:00 – 2024-07-13T18:00:00+02:00

Fin : 2024-08-28T16:00:00+02:00 – 2024-08-28T18:00:00+02:00

Une visite dessinée en déambulation pour découvrir le château sous un nouvel angle!

Nul n’est besoin de savoir dessiner, seul le regard compte…

Vous repartirez avec votre carnet de croquis.

Matériel fourni, animé par Chloé Bonniol.

Sur révervation. À partir de 9 ans.

