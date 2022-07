Les balades de l’été: richesses naturelles et paysagères du Grand Ballon

Les balades de l'été: richesses naturelles et paysagères du Grand Ballon, 26 août 2022



2022-08-26 14:00:00 – 2022-08-26 Partez à la découverte des richesses naturelles et paysagères du Grand Ballon. Avec Fabien Dupont chargé de mission Natura 2000 Hautes-Vosges. Gratuit sur inscription / lieu de rendez-vous lors de l'inscription / places limitées. Chaussures de marche et vêtements appropriés à la montagne et à la météo. Les accompagnateurs en montagne (AEM) bénéficient de la marque « Valeurs Parc naturel régional ».

