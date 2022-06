Les balades de l’été: à la découverte des oiseaux du Grand Ballon

8 juillet 2022



Ils survolent les hautes chaumes, les forêts et les éboulis du sommet des Vosges. Pour participer à la découverte visuelle, pensez à vos jumelles. Avec Antoine Andrée, animateur des sites Natura 2000.

