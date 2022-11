Les balades de Léo Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air Catégories d’évènement: Lot

Lot Saint-Germain-du-Bel-Air Vendredi 16/12 :

À la Salle des Fêtes de Saint Germain du Bel Air

– 18h30 – 19h30 : Vernissage de l’exposition «Calligraphie» de Cécile Pierre et rencontre avec la poétesse Marie-Claire Mazeillé, en présence des artistes, suivi d’un apéritif

– 19h45 : Contes pour toute la famille avec Clément Bouscarel «Histoires d’hier pour préparer demain» Samedi 17/12 :

À la Bibliothèque de Saint Germain du Bel Air

– 14h30 – 16h30 : Atelier de calligraphie avec Cécile Pierre

– 16h45 – 18h : Performance Lecture Poésie / Calligraphie latine avec Marie-Claire Mazeillé et Cécile Pierre

À la Salle des Fêtes de Saint Germain du Bel Air

– 18h15 – 19h15 : «Du vent dans les bronches», Chansons poétiques et fantaisistes

– 19h15 – 21h : Apéritif et restauration sur place

– 21h : «Chansons belles et rebelles» – Michel Avallone chante Jean Ferrat (trio musical) Dimanche 18/12

À la Salle des Fêtes de Saint Germain du Bel Air

– 15h – 16h : «Lâche-moi!», par la Compagnie du Théâtre d’Aymare.

Théâtre à partir de 5 ans

– 16h – 16h30 : Bar à bonbecs !

– 16h30 – 17h45 : «La Vie des Bord(e)s» de Sandrine Roche (éd. Théâtrales) avec le COLP

(Comité de Lectures Publiques). Lectures théâtrales Ado/Adulte Solstice d’Hiver à Saint Germain du Bel Air ©CCQB

