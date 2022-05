Les balades de Léo Concorès, 17 juin 2022, Concorès.

Les balades de Léo Concorès

2022-06-17 – 2022-06-20

Concorès Lot Concorès

• Vendredi 17/06

– 19h30 : Vernissage de l’exposition «Eau – Portraits», en présence de Catherine Dedieu-Lugat, chemin des Vannes.

– 20h30 – 22h : Balade et Contes aux flambeaux autour de la mémoire de la commune et autres histoires d’autrefois…RDV chemin des Vannes. (Par la Cie Les Chemins du Soleil et les conteurs volontaires).

• Samedi 18/06

-14h : Concours de pétanque en doublette

– 15h30 – 17h30 : Atelier de lecture à Voix Haute par le Théâtre d’Aymare (Bibliothèque de Concorès – sur inscription).

– 18h30 – 19h30 : L’empreinte de l’Ange» de Nancy Huston Lecture- spectacle par Querida Compagnie (Avec Sylvie Maury, comédienne et Philippe Gelda, pianiste), à la salle des fêtes.

– 19h30 – 21h : Verre de l’amitié et petite restauration sur place.

– 21h : Gwen Soli et Monsieur G,

– 22h15 : Quartet Jazz Joce Ballerat,

Concerts de chansons françaises à la salle des fêtes.

• Dimanche 19/06

– 9h – 16h : Vide bibliothèque et vide grenier, avec interventions surprises de la Brigade de Lecture.

– 11h30 : Vin d’honneur avec Sax’Band – Salle des fêtes

– 16h30 – 17h : Envisager» par la Cie Totem Récidive (théâtre, chant, jonglage, à partir de 6 ans), à la salle des fêtes.

– 17h30-18h30 : Sur la route : Hobos, poètes et autres voyageurs célestes», lecture vagabonde et musicale par la Cie Les Semeurs de Mots, dans la cour de l’école.

• Lundi 20/06

– 15h : Concours Officiel de pétanque en doublette organisé par l’association de pétanque de Concorès.

Et pendant 3 jours, les «Cabanes à lire» enchanteront les enfants !

Espace lecture détente devant la salle des fêtes

Nous sommes heureux de vous présenter la toute première édition des Balades de Léo, pour la session d’été.

Ce nouveau projet, porté par le réseau des bibliothèques de la CCQB, vous propose une exploration autour de la littérature et de ses multiples adaptations : poésie chantée, théâtre de rue, lectures vagabondes, lecture-spectacle, brigades de lecture, etc… pour les publics de tous les âges qui se laisseront tenter par le voyage. Accueilli par la fête de Concorès.

Buvette et petite restauration sur place.

©balades de leo

Concorès

dernière mise à jour : 2022-05-12 par