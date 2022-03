Les balades de l’émerveillements Jardin du château de Morlanne Morlanne Catégories d’évènement: Morlanne

le samedi 4 juin

Pendant 1h30, découvrez à travers une approche sensorielle, artistique et le prisme de soi, la nature, la faune et la flore qui vous entourent. Observez le jardin de Morlanne, émerveillez-vous et apprenez à vous connaitre en prenant soin de la nature.

Tarif : 12€/pers. Animation sur réservation. Place limitées. Visite libre du château incluse. Tout public

A mi-chemin entre le bain de forêt, le voyage poétique et l’exploration naturaliste, “une balade de l’émerveillement” vous invite à faire une pause pour découvrir le jardin du château de Morlanne Jardin du château de Morlanne 34 Carrère du Château, 64370 Morlanne, Pyrénées-Atlantiques Morlanne Pyrénées-Atlantiques

2022-06-04T15:15:00 2022-06-04T16:45:00

