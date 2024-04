Les balades de la Côte Fleurie Trouville à vélo électrique Trouville-sur-Mer, jeudi 25 juillet 2024.

Les balades de la Côte Fleurie Trouville à vélo électrique Trouville-sur-Mer Calvados

Partez à la découverte de Trouville à vélo à assistance électrique (VAE), avec William Lecoq, guide accompagnateur touristique.

Découvrez Trouville-sur-Mer et Hennequeville à vélo ! Un retour sur l’histoire de la ville en éveillant, revivant et évoquant les légendes, l’architecture, les événements locaux et normands.

La balade se fait uniquement à vélo à assistance électrique. Possibilité de venir avec votre propre VAE ou de choisir la location en supplément.

Conseillé à partir de 15 ans.

> Durée 3h

Lieu de rendez-vous Impasse du Pont 14360 Trouville-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 14:30:00

fin : 2024-07-25 17:30:00

Impasse du Pont

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

L’événement Les balades de la Côte Fleurie Trouville à vélo électrique Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Trouville