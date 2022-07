Les Balades de Corentin – Musique botanique à Targon Targon Targon Catégories d’évènement: Gironde

Gironde Targon 0 0 EUR Avec les Balades de Corentin, découvrez la biodiversité de manière ludique ! Laissez-vous embarquer pour une balade commentée, ponctuée d’ateliers de création artistique. Le vendredi 15 juillet, à Targon, partagez un temps de découverte en famille autour de la musique botanique : participez à un atelier de fabrication d’objets sonores à partir des végétaux trouvés sur le chemin (kazou en sureau, sifflet de noisette, flûte de pan en bambou …).

