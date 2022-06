Les balades de Corentin – Musique botanique

Les balades de Corentin – Musique botanique, 25 août 2022, . Les balades de Corentin – Musique botanique

2022-08-25 – 2022-08-25 Venez découvrir la biodiversité de manière ludique ! Laissez-vous embarquer pour une balade commentée par Corentin Sauvaget sur les berges du lac de la Prade, ponctuée d’ateliers de création artistiques et/ou de petits bricolages qui seront l’occasion de partager un temps familial de découverte de la nature de proximité.

Fabrication d’objets sonores à partir de végétaux présents sur le site (kazou en sureau, sifflets de noisette et glands, flûtes de pan en renouée, guiro en bambou…). Venez découvrir la biodiversité de manière ludique ! Laissez-vous embarquer pour une balade commentée par Corentin Sauvaget sur les berges du lac de la Prade, ponctuée d’ateliers de création artistiques et/ou de petits bricolages qui seront l’occasion de partager un temps familial de découverte de la nature de proximité.

Fabrication d’objets sonores à partir de végétaux présents sur le site (kazou en sureau, sifflets de noisette et glands, flûtes de pan en renouée, guiro en bambou…). Venez découvrir la biodiversité de manière ludique ! Laissez-vous embarquer pour une balade commentée par Corentin Sauvaget sur les berges du lac de la Prade, ponctuée d’ateliers de création artistiques et/ou de petits bricolages qui seront l’occasion de partager un temps familial de découverte de la nature de proximité.

Fabrication d’objets sonores à partir de végétaux présents sur le site (kazou en sureau, sifflets de noisette et glands, flûtes de pan en renouée, guiro en bambou…). Corentin Sauvaget dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville