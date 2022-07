Les Balades de Corentin – Land’art à Madirac Madirac Madirac Catégories d’évènement: Gironde

Madirac

Les Balades de Corentin – Land’art à Madirac Madirac, 18 août 2022, Madirac. Les Balades de Corentin – Land’art à Madirac

Madirac Gironde

2022-08-18 10:00:00 – 2022-08-18 12:00:00 Madirac

Gironde Madirac 9 EUR Avec les Balades de Corentin, découvrez la biodiversité de manière ludique ! Laissez-vous embarquer pour une balade commentée, ponctuée d’ateliers de création artistique. Le jeudi 18 août, à Madirac, partagez un temps de découverte en famille et réalisez vos propres créations en fonction des éléments naturels trouvés sur le chemin. Vos œuvres seront laissées sur place pour une exposition éphémère (guirlandes de feuilles colorées, sphères végétales en lianes diverses, mandalas de fleurs locales …).

Uniquement sur réservation, nombre de places limité (20 pers.). Avec les Balades de Corentin, découvrez la biodiversité de manière ludique ! Laissez-vous embarquer pour une balade commentée, ponctuée d’ateliers de création artistique. Le jeudi 18 août, à Madirac, partagez un temps de découverte en famille et réalisez vos propres créations en fonction des éléments naturels trouvés sur le chemin. Vos œuvres seront laissées sur place pour une exposition éphémère (guirlandes de feuilles colorées, sphères végétales en lianes diverses, mandalas de fleurs locales …).

Uniquement sur réservation, nombre de places limité (20 pers.). Avec les Balades de Corentin, découvrez la biodiversité de manière ludique ! Laissez-vous embarquer pour une balade commentée, ponctuée d’ateliers de création artistique. Le jeudi 18 août, à Madirac, partagez un temps de découverte en famille et réalisez vos propres créations en fonction des éléments naturels trouvés sur le chemin. Vos œuvres seront laissées sur place pour une exposition éphémère (guirlandes de feuilles colorées, sphères végétales en lianes diverses, mandalas de fleurs locales …).

Uniquement sur réservation, nombre de places limité (20 pers.). Madirac

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Madirac Autres Lieu Madirac Adresse Madirac Gironde Ville Madirac lieuville Madirac Departement Gironde

Madirac Madirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/madirac/

Les Balades de Corentin – Land’art à Madirac Madirac 2022-08-18 was last modified: by Les Balades de Corentin – Land’art à Madirac Madirac Madirac 18 août 2022 Madirac, Gironde

Madirac Gironde