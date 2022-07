Les Balades de Corentin – Faune et flore de la vallée du Dropt à Monségur Monségur Monségur Catégories d’évènement: Gironde

Gironde Monségur 9 EUR Avec les Balades de Corentin, découvrez la biodiversité de manière ludique ! Laissez-vous embarquer pour une balade commentée le mardi 23 août, à Monségur, et partagez un temps de découverte en famille autour de la faune et la flore de la vallée du Dropt (botanique ludique, observations de petites bêtes, traces et empreintes …).

+33 5 56 61 82 73

