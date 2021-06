Mesquer Impasse du Lann - Guy 44420 Mesquer Loire-Atlantique, Mesquer Les Balades crayonnées de Gaëlle – Mesquer – Toulru Impasse du Lann – Guy 44420 Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Les Balades crayonnées de Gaëlle – Mesquer – Toulru Impasse du Lann – Guy 44420 Mesquer, 24 juin 2021-24 juin 2021, Mesquer. Les Balades crayonnées de Gaëlle – Mesquer – Toulru

Impasse du Lann – Guy 44420 Mesquer, le jeudi 24 juin à 10:00

Posez un autre regard sur ce qui vous entoure et expérimentez pour trouver votre trait ! Partagez une balade ponctuée de pause crayonnées avec Gaëlle Legrand, scénographe et enseignante à l’Ecole d’Arts Appliqués. Au programme : spontanéité, partage avec les autres participants, travaille de son sens de l’observation, et multiplication des champs d’expressions. Repartez avec votre petit carnet de voyage … Matériel compris Pour cette balade crayonnée, RDV sur le parking au bout de l’impasse du Lann-Guy à Mesquer. 3 inscrits minimum sont demandés pour cette balade. En cas de nombre de participants insuffisant, les inscrits seront contactés par mail ou téléphone. Posez un autre regard sur ce qui vous entoure et expérimentez pour trouver votre trait ! Partagez une balade ponctuée de pause crayonnées avec Gaëlle Legrand, scénographe et enseignante à l’Ecole … Impasse du Lann – Guy 44420 Mesquer Impasse du Lann – Guy 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-24T10:00:00 2021-06-24T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Étiquettes évènement : Autres Lieu Impasse du Lann - Guy 44420 Mesquer Adresse Impasse du Lann - Guy 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville Impasse du Lann - Guy 44420 Mesquer Mesquer