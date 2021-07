Les balades contées nocturnes Bonlieu, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Bonlieu.

Les balades contées nocturnes 2021-07-06 – 2021-07-06

Bonlieu Jura Bonlieu

Tous les mardis soirs de l’été, partez sur le sentier de l’imaginaire, le long du Hérisson, à l’écoute de notre conteur ou conteuse et à la rencontre de personnages facétieux ou inquiétants et d’une nature surprenante.

Départ 20h30 en juillet et 20h00 en août.

5€ enfant (dès 6ans) et 7€ adulte.

Durée : environ 1h30.

Venir avec des chaussures de marche, vêtements adaptés et une lampe torche.

Réservation auprès des équipes de la Maison des Cascades ou au 03 84 25 77 36

dernière mise à jour : 2021-07-01 par