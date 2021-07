Les balades contées – La Belle et la Bête Cléry-Saint-André, 28 août 2021-28 août 2021, Cléry-Saint-André.

Les balades contées – La Belle et la Bête 2021-08-28 16:30:00 – 2021-08-28

Cléry-Saint-André Loiret Cléry-Saint-André

« Promenons-nous au Clos Noah, pendant que la bête n’y est pas… »

À mi-chemin entre la scénographie paysagère et le conte mobile, déambulez entre les installations du plasticien Philippe Belleney et les mots du conteur Jean-Jacques Silvestre, et (re)découvrez le conte de « La Belle et la Bête » comme vous ne l’avez jamais entendu (et vu!).

Les 3 balades contées partiront à heure fixe à 16h30, 18h30 et 20h30 en compagnie des artistes. Alors… choisissez l’horaire qui vous convient le mieux et ne le ratez pas !

Accès par le porche entre la Mairie et les Bouquets de Cléry, puis suivre la signalétique jusqu’au Clos Noah, situé au fond de la cour de la Mairie. Gratuit / Spectacle tout public

Déambulez au Clos Noah en compagnie des artistes

accueil@clery-saint-andre.com +33 2 38 46 98 98 https://www.clery-saint-andre.com/post/les-balades-cont%C3%A9es-samedi-28-ao%C3%BBt-3-d%C3%A9parts-clos-noah-cour-de-la-mairie

Jean-Jacques Sylvestre

dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE