Les Balades contées entre Ceps et Vignes Bourgueil Bourgueil Catégories d’évènement: Bourgueil

Indre-et-Loire

Les Balades contées entre Ceps et Vignes Bourgueil, 25 juillet 2022, Bourgueil. Les Balades contées entre Ceps et Vignes Bourgueil

2022-07-25 – 2022-07-25

Bourgueil Indre-et-Loire Bourgueil 5 8 EUR Balades contées, entre ceps et forêt Retrouvez la vieille Aimée Boisantin lors d’une balade qui vous mènera sur les hauts de Bourgueil et laissez-vous embarquer dans ses histoires du temps qui passe. Elle vous conduira dans ses endroits préférés avec sa verve habituelle et ses anecdotes croustillantes qui ne devraient pas manquer de vous séduire. Balades contées, entre ceps et forêt Retrouvez la vieille Aimée Boisantin lors d’une balade qui vous mènera sur les hauts de Bourgueil et laissez-vous embarquer dans ses histoires du temps qui passe. culture@bourgueil.fr Balades contées, entre ceps et forêt Retrouvez la vieille Aimée Boisantin lors d’une balade qui vous mènera sur les hauts de Bourgueil et laissez-vous embarquer dans ses histoires du temps qui passe. Elle vous conduira dans ses endroits préférés avec sa verve habituelle et ses anecdotes croustillantes qui ne devraient pas manquer de vous séduire. Theatre de la jeune plume

Bourgueil

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bourgueil, Indre-et-Loire Autres Lieu Bourgueil Adresse Ville Bourgueil lieuville Bourgueil Departement Indre-et-Loire

Bourgueil Bourgueil Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourgueil/

Les Balades contées entre Ceps et Vignes Bourgueil 2022-07-25 was last modified: by Les Balades contées entre Ceps et Vignes Bourgueil Bourgueil 25 juillet 2022 Bourgueil Indre-et-Loire

Bourgueil Indre-et-Loire