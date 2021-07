Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins LES BALADES CLANDESTINES : LA MER Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

LES BALADES CLANDESTINES : LA MER Saint-Brevin-les-Pins, 27 août 2021, Saint-Brevin-les-Pins. LES BALADES CLANDESTINES : LA MER 2021-08-27 18:00:00 – 2021-08-27

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Venez avec nous en balade !

4 haltes vous attendent sur le chemin : musiciens, conteurs, comédiens, plasticiens, historiens.

Dans la découverte du patrimoine naturel et bâti de Saint-Brevin, profitez de ce moment privilégié en petits groupes pour savourer des rencontres et des découvertes ! Accessible aux personnes handicapées : mental Lieu : Communiqué par sms après l’inscription

Réservation gratuite obligatoire ICI Venez avec nous en balade !

4 haltes vous attendent sur le chemin : musiciens, conteurs, comédiens, plasticiens, historiens.

Dans la découverte du patrimoine naturel et bâti de Saint-Brevin, profitez de ce moment privilégié en petits groupes pour savourer des rencontres et des découvertes ! Accessible aux personnes handicapées : mental Lieu : Communiqué par sms après l’inscription

Réservation gratuite obligatoire ICI dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville 47.2479#-2.14668