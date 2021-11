Dole Dole 39100, Dole Les Balades biodiversité en ville Dole Dole Catégories d’évènement: 39100

Dole

Les Balades biodiversité en ville Dole, 5 novembre 2021, Dole. Les Balades biodiversité en ville Dole

2021-11-05 16:00:00 – 2021-11-05 18:00:00

Dole 39100 EUR L’automne est là, la feuilles tombent, le froid revient, et doucement nous commençons à rallumer les chauffages et cheminées. La nature change, les animaux se préparent pour l’arriver de l’hiver ! Suivez nous à la découverte de la biodiversité en cette saison transitoire au cours de deux ballades au centre ville de Dole

les vendredi 29 octobre et 5 novembre de 16h à 18h. Inscriptions obligatoires :

Pour ce faire, communiquez nous votre nom/prénom, numéro de téléphone et nombre de participant.

Lieu de rendez-vous délivré lors de l’inscription. dole.environnement@gmail.com +33 9 51 10 85 50 L’automne est là, la feuilles tombent, le froid revient, et doucement nous commençons à rallumer les chauffages et cheminées. La nature change, les animaux se préparent pour l’arriver de l’hiver ! Suivez nous à la découverte de la biodiversité en cette saison transitoire au cours de deux ballades au centre ville de Dole

les vendredi 29 octobre et 5 novembre de 16h à 18h. Inscriptions obligatoires :

Pour ce faire, communiquez nous votre nom/prénom, numéro de téléphone et nombre de participant.

Lieu de rendez-vous délivré lors de l’inscription. Dole

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 39100, Dole Autres Lieu Dole Adresse Ville Dole lieuville Dole