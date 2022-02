Les balades authentiques Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Les balades authentiques Cadillac, 15 mars 2022, Cadillac.

2022-03-15 – 2022-03-15

Cadillac Gironde EUR 10 Découvrez tout le patrimoine sur les hauteurs de Verdelais avec Françoise à travers l'histoire de grands personnages tels que François Mauriac ou encore Toulouse Lautrec.

Balades de 2h (10h-12h) avec dégustation de vins.

+33 5 57 98 19 20

Balades de 2h (10h-12h) avec dégustation de vins. LA MAISON DES VINS

Route de Langon Maison des Vins Cadillac

