Les Balades Artistiques de Mirabeau Mirabeau, 11 septembre 2021, Mirabeau. Les Balades Artistiques de Mirabeau 2021-09-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 18:00:00

Mirabeau Vaucluse Mirabeau Ces balades mettront en avant des artistes plasticiens et des musiciens dans les jardins, les devants de portes privées ainsi que dans les rues de la commune.

La projection d'un court-métrage vous sera également proposée par un jeune réalisateur.

