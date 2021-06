Pompignac Pompignac Gironde, Pompignac Les Balades Apéritives Vigneronnes du Samedi Pompignac Pompignac Catégories d’évènement: Gironde

Pompignac

Les Balades Apéritives Vigneronnes du Samedi Pompignac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pompignac. Les Balades Apéritives Vigneronnes du Samedi 2021-07-03 17:30:00 – 2021-09-04 19:30:00

Partez à la découverte de nos châteaux viticoles à travers une balade dans le vignoble suivi d'un apéritif avec dégustation des vins de la propriété accompagnée d'amuses bouches du terroir. Sur réservation

Catégories d'évènement: Gironde, Pompignac
Lieu Pompignac