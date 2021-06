Lugasson Lugasson Gironde, Lugasson Les Balades Apéritives Vigneronnes du samedi Lugasson Lugasson Catégories d’évènement: Gironde

Lugasson

Les Balades Apéritives Vigneronnes du samedi Lugasson, 28 août 2021-28 août 2021, Lugasson. Les Balades Apéritives Vigneronnes du samedi 2021-08-28 17:30:00 – 2021-08-28 19:30:00 Lieu-dit Roquefort Château Roquefort

Lugasson Gironde Lugasson 6 EUR Ouvrez grands vos yeux, affutez vos papilles et suivez le guide!

Partez à la découverte de nos châteaux viticoles à travers une balade dans le vignoble suivi d’un apéritif avec dégustation des vins de la propriété, et accompagnée d’amuses bouches du terroir.

Lieu Lugasson Adresse Lieu-dit Roquefort Château Roquefort Ville Lugasson