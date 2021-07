Loubens Loubens Gironde, Loubens Les balades à la fraîche à Loubens Loubens Loubens Catégories d’évènement: Gironde

Loubens

Les balades à la fraîche à Loubens Loubens, 11 août 2021-11 août 2021, Loubens. Les balades à la fraîche à Loubens 2021-08-11 – 2021-08-11

Loubens Gironde Balades à la fraîche les mercredis de l’été.

Ces balades sont ouvertes à tous, elles sont guidées . Pas besoin de s’inscrire, il suffit de se rendre au départ.

8/10 km – Départ 19h – Chacun amène son pique-nique qui sera croqué en chemin. Prévoir une lampe de poche. Balades à la fraîche les mercredis de l’été.

