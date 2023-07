Les Bains-douches – Exposition d’art contemporain Les Bains Douches Pontivy Catégories d’Évènement: Morbihan

Pontivy Les Bains-douches – Exposition d’art contemporain Les Bains Douches Pontivy, 16 septembre 2023, Pontivy. Les Bains-douches – Exposition d’art contemporain 16 et 17 septembre Les Bains Douches L’art dans les chapelles est un projet artistique engagé pour la mise en valeur du territoire du Pays de Pontivy et de la vallée du Blavet.

Les bains-douches constituent le point de départ des trois circuits de visite qui vous mèneront à la découverte de 17 sites patrimoniaux, églises et chapelles remarquables du territoire mais aussi des 14 installations contemporaines mises en place pour cette 32e édition de la manifestation.

Ils sont également un lieu d’exposition, présentant une oeuvre de chacun des quatorze artistes invités à investir les chapelles du territoire (Mélanie Berger, Sophie Blet, Caroline Corbasson, Octave Courtin, Aurélie Garon, Stéphanie Mansy, Marine Pagès, Félix Pinquier, Pascale Rémita, Leslie Smith III, Yasmin Davis, Esther Tielemans, Gérard Traquandi, Floryan Varennes). Bains-Douches – 11 quai Presbourg

Espace boutique : carte des circuits / Livret de visite / …

Informations : L’art dans les chapelles au 02 97 27 97 31 ou sur le site internet www.artchapelles.com Les Bains Douches 13 Quai Presbourg, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne http://www.pontivy.fr [{« link »: « http://www.artchapelles.com »}] Après la publication d’une circulaire du ministère de l’Intérieur en 1907, les établissements bains-douches se multiplient au début du XXe siècle afin de lutter contre la diffusion de la tuberculose.

À Pontivy, la décision de construction est prise en 1912. Il faudra attendre 1930 pour que les bains-douches entrent en fonction.

L’établissement a fermé en octobre 2011. Les bains-douches ont été réaménagés et servent, depuis 2013, d’atelier d’artiste et de lieu d’exposition. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

