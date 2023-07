Spectacle de Marion Roch Les Bains Douches Lignières, 17 novembre 2023, Lignières.

Lignières,Cher

Produite par Renaud, Marion Roch essaime ses textes depuis ses 15 ans et vous propose de les découvrir et/ ou redécouvrir lors d’une soirée aux Bains-Douches.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . 26 EUR.

Les Bains Douches

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire



Produced by Renaud, Marion Roch has been spreading her lyrics since she was 15, and invites you to discover and/or rediscover them during an evening at Les Bains-Douches

Producida por Renaud, Marion Roch hila sus letras desde los 15 años y le invita a descubrirlas y/o redescubrirlas durante una velada en Les Bains-Douches

Marion Roch, die von Renaud produziert wurde und seit ihrem 15. Lebensjahr ihre Texte verbreitet, schlägt Ihnen vor, diese an einem Abend in den Bains-Douches zu entdecken und/oder wiederzuentdecken

Mise à jour le 2023-07-05 par OT LIGNIERES