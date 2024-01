Festival Les Quatre Saisons / Hiver : Roberta Cecchin Les Bains Douches – La Scène Montbéliard, samedi 27 janvier 2024.

Montbéliard Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

UNE ROBERTA A PARIGI

Roberta raconte son histoire d’Italienne qui débarque à Paris sans parler français et qui se retrouve d’emblée confrontée aux interminables discussions à propos de la langue, de la cuisine et des coutumes. Un incroyable voyage interculturel avec la plus italienne des parisiennes ! Roberta Cecchin offre un spectacle à la fois hilarant et rafraichissant !

Début du spectacle à 20h30 – Ouverture des portes à partir de 19h30

Durée : 1h

EUR.

Les Bains Douches – La Scène Rue Charles Contejean

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD