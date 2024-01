Festival Les Quatre Saisons / Hiver : Marie Reno Les Bains Douches – La Scène Montbéliard, vendredi 26 janvier 2024.

Montbéliard Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

HAPPY FLOWER

Entre stand-up et chanson, Marie Reno emmène le public dans un univers alliant second degré et ironie, toujours plus original et surprenant ! Ce spectacle réunit quatre années délirantes de mise en musique de l’actualité, du quotidien mais aussi des problèmes existentiels d’une trentenaire d’aujourd’hui… Un spectacle avec beaucoup de styles et une plume toujours bien aiguisée !

Début du spectacle à 20h30 – Ouverture des portes à partir de 19h30

Durée : 1h15



Les Bains Douches – La Scène Rue Charles Contejean

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



