[[http://www.artchapelles.com](http://www.artchapelles.com)](http://www.artchapelles.com)qu’au 19 septembre, les Bains Douches de Pontivy accueillent le point accueil de la 30e édition de L’art dans les chapelles. Point de départ des trois circuits, une exposition collective présente une œuvre de chacun des quatorze artistes invités, en lien avec la proposition à découvrir dans les chapelles qui leur ont été attribuées. _Informations : L’art dans les chapelles au 02 97 51 97 21 ou_ [_www.artchapelles.com_](http://www.artchapelles.com)

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

Exposition présentant les œuvres des quatorze artistes invités dans le cadre de l’Art dans les chapelles. Les Bains Douches 13 Quai Presbourg, 56300, Pontivy Pontivy Morbihan

