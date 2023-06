Exposition Hélène Baril Les Bains Douches Alençon, 15 septembre 2023, Alençon.

Exposition Hélène Baril 15 – 17 septembre Les Bains Douches

Comme dans les contes, les gouaches d’Hélène Baril représentent un monde aux lois arbitraires, un monde avec sa logique propre. Gropieds est un personnage avec une densité imaginaire qui s’est créé au fil du temps, dans la nécessité de constituer un plan pour le dessin et la couleur. Le pouvoir de fiction et d’introspection délégué à Gropieds est ce qui permet au champ du papier d’être marqué. Personnage burlesque et démiurge avec compagnons allié.e.s et ennemi.e.s, il pose un espace, peut-être celui du jardin (mais pas de l’Eden), et un temps – le temps qu’il fait, le temps qui se déroule, le temps qui fabrique. Il installe son quotidien, formant ainsi cette série de Fioretti – référence aux Onze Fioretti de Saint François d’Assise de Roberto Rosselini.

Hélène Baril est née en 1978 en Haute-Savoie. Elle vit et travaille à Paris et Penvenan. Elle a exposé en Finlande, aux Etats-Unis, en Colombie, en Pologne, et le plus récemment en France, à Treignac Projet et Pauline Perplexe.

Les Bains Douches 151 avenue de Courteille, 61000 Alençon

