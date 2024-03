Les Bains des Trois Rivières – Visite commentée Les Bains des Trois Rivières Reims, samedi 22 juin 2024.

Les Bains des Trois Rivières – Visite commentée Replongez dans l’histoire de la Vesle et dans celle des bains des trois rivières, où de nombreuses générations de Rémois ont appris à nager. 22 et 23 juin Les Bains des Trois Rivières Tarif : 9 euros GRATUITÉ : demandeurs d’emplois, titulaires du RSA, personnes en situation de handicap, jeunes de la Mission locale de Reims, étudiants et -18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T15:00:00+02:00 – 2024-06-22T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-23T15:00:00+02:00 – 2024-06-23T16:30:00+02:00

Replongez dans l’histoire de la Vesle et dans celle des bains des trois rivières, où de nombreuses générations de Rémois ont appris à nager. Créés à la fin du XIXe siècle sur les bords de la Vesle, ils devinrent rapidement un important lieu d’apprentissage de la natation et ce jusqu’en 1965, date de leur fermeture en raison de la pollution de l’eau. Découvrez toute leur histoire grâce à une guide-conférencière mais également par le témoignage des descendants des maîtres-nageurs qui perpétuent son souvenir.

Les Bains des Trois Rivières 54 rue Albert Thomas, 51100 Reims Reims 51100 Quartier de la Porte-Saint-Martin Marne Grand Est

