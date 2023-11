Soirée Zen à l’Institut des Bains des Docks Les Bains des Docks Le Havre, 24 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Plongez dans une expérience dédiée au bien-être !

Le vendredi 24 novembre, l’institut des Bains des Docks organise un soirée zen de 20h à 23h.

Au programme :

– ambiance zen

– massage

– yoga

– aqua’relax

– aromathérapie

– espaces aquatiques

– balnéo

– tisanerie

Tarif de base : 25 €.

2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 23:00:00.

Les Bains des Docks Quai de la Réunion

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Immerse yourself in an experience dedicated to well-being!

On Friday November 24, the Bains des Docks institute is organizing a Zen evening from 8pm to 11pm.

On the program :

– zen atmosphere

– massage

– yoga

– aqua’relax

– aromatherapy

– aquatic spaces

– balneo

– herbal tea room

Basic rate: 25 ?

¡Sumérjase en una experiencia dedicada al bienestar!

El viernes 24 de noviembre, el instituto Bains des Docks organiza una velada zen de 20:00 a 23:00.

El programa incluye

– ambiente zen

– masaje

– yoga

– aqua’relax

– aromaterapia

– espacios acuáticos

– balneoterapia

– salón de té de hierbas

Tarifa básica: 25 ?

Tauchen Sie ein in ein Erlebnis, das dem Wohlbefinden gewidmet ist!

Am Freitag, den 24. November, veranstaltet das Institut Les Bains des Docks von 20.00 bis 23.00 Uhr einen Zen-Abend.

Auf dem Programm stehen:

– zen-Atmosphäre

– massage

– yoga

– aqua’relax

– aromatherapie

– wasserbereiche

– balneo

– kräutertee

Basistarif: 25 ?

